Galatasaray altın buldu!

14 Ocak 2017 20:58

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor'un konuğu oldu.

Galatasaray, Atiker Konyaspor'u 51. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'da ikinci yarı oyuna giren yeni transfer Garry Rodrigues, Sabri'nin attığı golün asistini yaptı.

Atiker Konyaspor, 71. dakikada Ali Çamdalı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Galatasaray almış olduğu bu galibiyetin ardından ligde puanını 36'ya çıkarttı. Atiker Konyaspor ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, Karabükspor'a konuk olurken, Atiker Konyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.