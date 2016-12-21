21 Aralık 2016 21:18

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yardımcı hakemlerden Arkın Akyol sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Akyol'un yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün girdi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında TT Arena'da oynanan Galatasaray - Tuzlaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 22. dakikasında Tuzlaspor atağı sırasında yardımcı hakemlerden Arkın Akyol, pozisyon gereği depar atarken sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sol ayak baldırından sakatlandığı gözlenen Akyol, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen mücadeleye edemedi ve yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün oyuna dahil oldu.

Yaşanan hakem sakatlığı nedeniyle ilk yarının sonuna 6 dakika uzatma eklendi.