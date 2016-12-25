25 Aralık 2016 20:57

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 5-1 sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 30. dakikada Nigel De Jong, 45. dakikada Gassama kendi kalesine, 51. dakikada Wesley Sneijder, 55. dakikada Eren Derdiyok ve 80. dakikada Josue kaydetti.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının 5-1 tamamlanmasının ardından Galatasaray puanını 33'e çıkardı ve lider Başakşehir ile aradaki 3'e indirdi. Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor'da Erhan Kartal, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.