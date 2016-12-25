Galatasaray - Alanyaspor / muhtemel 11'ler...

25 Aralık 2016 13:11

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, galibiyeti hedefliyor.

Ligde yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor karşısında da 3 puan almak istiyor. Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor karşısında Serdar Aziz, Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski de forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor son 2 haftada yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz temsilcisi İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyor.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek olan maç, Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

İşte muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren

AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama, Sulley, Garcia, Berkan, Taha, Sackey, Candeias, Emre, N'Sakala, Ayite