23 Aralık 2016, Cuma
> Basketbol > Furkan Korkmaz Banvit'te

Furkan Korkmaz Banvit'te

Banvit sezon sonuna kadar Furkan Korkmaz ile kiralık olarak anlaşırken, Can Maxim Mutaf ise Anadolu Efes'e geçti.


21 Aralık 2016 19:05


Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, Anadolu Efes'te forma giyen Furkan Korkmaz'ı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı. 1997 doğumlu olan başarılı genç oyuncu, 2.02 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Basketbola 9 yaşında başlayan Furkan, 2012 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nden Anadolu Efes takımına transfer oldu. İlk sezonunda yıldız takımında, 2013 - 2014 sezonunda da Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi'nde mücadele etti.

2012 - 2013 sezonunda Ukrayna'da düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile şampiyonanın sayı kralı oldu. Bir sonraki sezon ise Konya'da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Genç Milli Takım ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

2014 - 2015 sezonunda Anadolu Efes'te forma giymeye başlayan Furkan Korkmaz ilk sezonunda 23 maçta forma giyerken 5.3 sayı ve 1.5 ribaund ortalaması ile oynarken Euroleague'de de 19 maçta 3.5 sayı ve 1.4 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Bir sonraki sezon ise ligde 27 karşılaşmada forma giyen başarılı genç oyuncu 5.9 sayı ve 1.7 ribaund ortalamalarını yakaladı. Anadolu Efes forması ile Euroleague'de 19 maçta forma giyerken 2.7 sayı ve 1 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Başarılı genç oyuncu 2015'de Yunanistan'da düzenlenen U19 Genç Erkekler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Genç Milli Takım'da 13.7 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile şampiyonanın ''En İyi Beş'ine'' seçildi. Yine Yunanistan'da düzenlenen U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Milli Takım'da görev alan Furkan 16.1 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları ile adını yeniden ''En İyi Beş'' oyuncu arasına yazdırdı.

2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da da forma giyen Furkan Korkmaz bu sezon ligde 10 maçta forma giyerken 6.6 sayı ve 1.3 ribaund ortalamaları ile oynadı. 1997 doğumlu genç oyuncu sezonun geri kalan bölümünde turuncu-beyaz formanın başarısı için mücadele edecek.

Başarılı genç oyuncu Banvit'in Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Cumartesi günü oynayacağı Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler maçı için kafile ile birlikte Ankara'ya geçti.

Kaynak: İHA

Etiket: furkan korkmaz, banvit



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...