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Fuat Çapa: Bu sahada futboldan konuşmak yanlış olur

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü maçında Boluspor evinde Beşiktaş’la 1-1 berabere kalırken Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Bu sahadan futbol adına bir şey beklemek yanlış olurdu" diye konuştu.


21 Aralık 2016 00:50


Ziraat Türkiye Kupası üçüncü maçında Boluspor evinde Beşiktaş’la 1-1 berabere kalırken Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Bu sahadan futbol adına bir şey beklemek yanlış olurdu" diye konuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Bu sahada futbol konuşmak yanlış olur. Takım içerisindeki taktiksel duruş ön plana çıkacaktı. Bunu da iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Önemli olan her iki takımda da sakatlık olmamasıydı. Bizde herhangi bir şey yok, inşallah Beşiktaş’ta da sakatlık yoktur. Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Ümit ediyorum tribünler yine bugünkü gibi dolu olur ki bu heyecanı futbolcularımız da iyi bir şekilde yaşasın" dedi.

Kaynak: İHA

Etiket: boluspor, fuat çapa



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