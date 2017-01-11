Forren veya Rhodolfo Cuma'ya kadar imza atacak

11 Ocak 2017 00:11

Galatasaray stoper transferinde göz göre göre zaman kaybetti... Vitor Hugo'ya ilk talip olunduğunda Palmeiras 10 milyon Euro istemiş, Galatasaray ise 3.5 milyon Euro vermişti. Galatasaray 5.5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Palmeiras 8 milyon Euro'ya kadar indi. Aradaki 2.5 milyon Euro'luk fark transferin bitmesini engelledi.

Dün itibariyle Vitor Hugo transferi rafa kalkarken, elde kalan isimler Rhodolfo ve Vegard Forren oldu. Bu iki isimden birisine Cuma'ya kadar imza attırılıp, Konya deplasmanına götürülmesi bekleniyor. Aksi halde ligin en zorlu deplasmanlarından birisine Semih Kaya-Hakan Balta ikilisi ile çıkılacak.