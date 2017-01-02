02 Ocak 2017 01:04

Menajerlik oyunu Football Manager'in 2012 efsanesi olarak kabul edilen Darwin Quintero, Türkiye yolcusu.

29 yaşındaki Kolombiyalı Darwin Quintero'nun Meksika'da mutsuz olduğu ve bu yüzden yurtdışına gidebileceği belirtildi.

CF America takımında forma giyen Darwin Quintero'nun menajerler aracılığıyla Türkiye'de kulüp aradığı ifade edildi.

Darwin Quintero kimdir?

Kolombiya doğumlu olan Darwin Quintero, 1.66 boyunda. Darwin Quintero, 2015 yılında Santos takımından Meksika ligi takımlarından America'ya 9 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Darwin Quintero, bu sezon takımıyla çıktığı 15 maçta 2 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi. Darwin Quintero, forvet arkası bölgesinde forma giyiyor.