Flaş Mehmet Ekici gelişmesi! Beşiktaş transfer haberleri 12 Ocak Perşembe

12 Ocak 2017 11:20

Beşiktaş Olcay Şahan'ı resmen Trabzonspor'a verdi. Mehmet Ekici'nin ise sezon sonunda Beşiktaş'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı takım Jackson Martinez için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'a gelmek istediğini açıklayan Ersan Adem Gülüm'e Galatasaray'ın da talip olduğu iddia ediliyor. İşte 12 Ocak Perşembe son dakika Beşiktaş haberleri...

EKİCİ'NİN BABASINDAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği ve bordo mavili kulüp ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin menajer babası ise siyah beyazlı kulüp ile el sıkıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş ise devre arasında alınması planlanan Mehmet Ekici'nin sezon zonuna kadar Trabzon'da kalmasını isterken "Şu anda onun mevkiinde çok oyuncu var. Sözleşmesi bitene kadar Trabzonspor'da kalsın" dediği belirtildi.

Mehmet Ekici'nin menajer babası ise "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüştük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet, Beşiktaş'ta orta alanda yoğun kalabalık olduğunu ve oynayamayacağını,belirtti. Ama sezon sonunda siyah beyazlı forma ile futbol yaşamına devam edecektir" yorumunu yaptı. (Hurriyet)

JACKSON MARTINEZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Eto’o işinde yaşanan hayal kırıklığından sonra daha flaş bir transferle forvet problemini çözmek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çıtayı çok yükseğe koydu. Kartal, Atletico’dan Çin’e 42 milyon Euro’ya giden Kolombiyalı Jackson Martinez'i kiralamak için düğmeye bastı, gelişmeler çok olumlu.

Beşiktaş’ın renklerine bağlamak için geri sayıma geçtiği oyuncu, geçen sezon Atletico Madrid’ten Çin Ligi’nin şampiyonu Guangzhou Evergrande’ye 42 milyon Euro’ya (168 milyon TL) transfer olan Jackson Martinez!

Oyuncunun hem son transferindeki ücret hem de şu an kazandığı 14 milyon Euro (56 milyon TL) Beşiktaş için astronomik gibi görünse de Kartal, Kolombiyalı yıldızı kiralama formülüyle bitirmenin yollarını arıyor. Siyah-Beyazlılar’ın en büyük avantajı ise golcünün menacerinin Beşiktaş ile iyi ilişkileri bulunan Jorge Mendes olması. Görüşmelerin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

OLCAY ŞAHAN TRABZONSPOR'DA

Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor transferde bombayı patlattı ve Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Trabzonspor, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu 2012 yılında Kaiserslautern'den Siyah Beyazlılar'a transfer oldu. Olcay, Beşiktaş forması ile 180 maça çıktı 35 gol ve 32 asistlik performansa imza attı.

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR FUTBOLCUSUNU KAYBETTİ

Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Gazetemiz yazarı Serkan Akcan konuya ilişkin, "Olcay Beşiktaş'ın sembol isimlerindendi. Siyah beyazlı takım önemli bir oyuncusunu kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY DA ERSAN'I İSTİYOR

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ersan Adem Gülüm, Galatasaray'ın transfer gündemine dahil oldu. Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadroya katabilir. İşte detaylar... Stoper arayışında olan Galatasaray’a eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, önerildi. İki stoper takviyesi planlayan sarı kırmızılı yönetim, Ersan seçeneğini de masaya yatırdı. Çin Ligi’nde oynayan Ersan’ı, kulübü Hebei China Fortune’ın göndermek istediği belirtiliyor. (Hürriyet)

ETO'O'YA SÜRPRİZ TALİP

Fransız basınından Get French Football sitesinin duyurduğu habere göre Ligue 1 ekibi Lille, Beşiktaş'a transferi yılan hikayesine dönen Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o ile transfer temasında bulundu. Kulüp yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü olarak düşünülen Marco Bielsa'nın durumunun netleşmesinin ardından bu transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.

BİTEN TRANSFERLER

1- Ryan Babel

2- Matej Mitorvic



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Ömer Şişmanoğlu

Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

2- Kerim Frei

Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.

3- Rhodolfo

Beşiktaş mutlaka yeni bir stoper transfer etmeyi düşünüyor. Eğer bu transer gerçekleşirse Rhodolfo takasta kullanılabilir ya da kiralık olarak gönderilebilir.

4- Veli Kavlak

Uzun süredir sakatlığı devam ediyordu takımdan gönderilmesi gündemde

5- Olcay Şahan

Sürpiz bir şekilde Trabzonspor'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILAN FUTBOLCULAR

1- Manoel Messias

Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.

2- Nicolas Lombaerts

Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.

3- Yaroslav Rakitsky

Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.

4- Zapata

2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.

5- Mario Gomez

Golcü futbolcunun ismi sürekli Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Devre arasında siyah-beyazlı takım yeni girişimlerde bulunabilir.

6- Samuel Eto'o

Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Sezon başında Antalyaspor'un istediği bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

7- Tunay Torun

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki futbolcunun ismi Beşiktaş ile anılmaya başlandı.

8- Felipe Aguilar

23 yaşındaki Kolombiyalı son 2 sezonda Atletico Nacional formasını 35 maçta giyerken, golle buluşamadı.​ Siyah-beyazlı takımın alternatifleri arasında

9-Holger Badstuber​

Bayern Münih'te forma giyen 27 yaşındaki Holger Badstuber, Bayern Münih'te forma şansı bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

10- Wilfried Bony

Forvet arayan Beşiktaş, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı.

11- Jackson Martinez

Beşiktaş Çin'de futbol hayatını sürdüren yıldız forveti kiralamak istiyor.

12- Ersan Gülüm

Çin'de futbol yaşantısını sürdüren eski Beşiktaşlı Türkiye'ye dönmek istiyor.