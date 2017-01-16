Fırtına'ya Panzer 10 numara! Trabzonspor transfer haberleri 16 Ocak Pazartesi

16 Ocak 2017 17:59

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Şahan ile güçlendiren bordo-mavili takım rodayı diğer bölgelere yapılacak transferlere çevrildi. Aaron Hunt, Ganso ve Rodallega transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu arada Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Chedjou'nun da Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

FIRTINAYA ALMAN 10 NUMARA: AARON HUNT

Golcü ve orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için Almanya’dan flaş bir iddia geldi.

Hamburger Morgenpost’ta yer alan haberde, Trabzonspor’un Hamburg forması giyen Alman 10 numara Aaron Hunt için resmi teklifte bulunduğu, Türkiye’ye gitmesi gündemde olan 30 yaşındaki futbolcunun, sakatlanmaması için Henan Jianye ile oynanan hazırlık maçında forma giymediği kaydedildi.

İddiaya göre Hamburg’da fazla forma şansı bulamayan Hunt, Trabzonspor tarafından bonservisi ile satın alınacak.

TRABZONSPOR'DA GANSO BOMBASI

Ligin ikinci yarısına deplasmanda Bursaspor’u yenerek flaş bir başlangıç yapan Trabzonspor, ara transferi bir santrfor, bir sağ kanat oyuncusu ve bir stoper alarak sonlandırmayı planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hem kulübün maddi çıkarlarına uyacak, hem takıma yarar sağlayacak oyuncu arayışlarında önemli mesafe aldığı bildirilirken, forvet ve orta saha-kanat oynayabilen iki isimi bitirme noktasına geldiği öğrenildi.



İspanyol takımlarından Espanyol’da forma giyen santrfor Felipe Caicedo ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin bu hafta sonlanabileceği ifade edildi. Forvet konusunda Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodellega ile de ilgilenen bordo-mavili kulüpte ibrenin 28 yaşındaki Caicedo’ye yakın olduğu belirtildi.

Geleceğin takımı

Hem merkez, hem sağ kanat özelliği taşıyan oyuncu isteyen Yanal’ın, Sevilla’da forma giyen Ganso’yu takip ettiği ve temasların sürdüğü vurgulandı. Yanal’ın yeni transfer Pereira’nın önünde hücuma yönelik oynatmayı planladığı Brezilyalı Ganso ve kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılabileceği ileri sürüldü.

Ara transferde Mas, Pereira ve Olcan’ı alarak kadrosunu güçlendiren, yapacağı diğer takviyelerle ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor’da asıl hedef, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak. Yeni oyuncuların katılımı ile takımda rekabeti artırmayı planlayan Ersun Hoca’nın, N’Doye’nin performansını yükselterek ikinci yarıda bu oyuncudan daha çok verim almak istediğine dikkat çekildi.

Yanal’ın yakın çevresine, Olcay’ın transferinden son derece memnun olduğunu söylediği, milli futbolcunun özellikle gol yollarındaki becerisinden yararlanacağı kaydedildi.

Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo, bu sezon 12 lig-2 kupa olmak üzere 14 maçta forma giydi, 1 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 10 golle tamamlamıştı. (Skorer)

CHEDJOU GELİYOR

Uruguaylı stoper Caceres’i kadrosuna katması beklenen Trabzonspor’un Galatasaray’dan Aurelien Chedjou ile ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, “Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor’a gider. Orada yararlı olur” sözleriyle teklifi doğruladı. Trabzon’un Chedjou’yu alacaklarına karşılık bonservis bedeli ödemeden transfer edebileceği öğrenildi.

RODALLEGA AN MESELESİ

Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor’un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega’yı kadrosuna katmak için artık saatleri sayıyor. Transferin henüz gerçekleşmemesi iki takımda da ufak çaplı gerginlik yaratırken, deneyimli oyuncunun menaceri anlaşmadaki pürüzleri gidermek için bugün Trabzon’a giderek başkan Muharrem Usta ile son bir görüşme gerçekleştirecek.

2.5 yıllık sözleşme

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki golcünün talep ettiği 3 yıllık sözleşmeye onay vermeyen Bordo-Mavililer’in maksimum 2.5 yıllık bir mukavele önerisinde bulunduğu belirtildi. İki tarafı da ikna görevini üstlenen menacerin yapılacak son görüşme sonrası Rodallega’nın Trabzon’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

MUSTAFA YUMLU AKHİSAR'A GİDİYOR

Fırtına’nın Rodallega transferinde Ege ekibine bonservis bedelinin yanı sıra önerdiği Mustafa Yumlu’nun da bugün Akhisar yönetimiyle masaya oturacağı öğrenildi. Kamp döneminde Trabzonspor ile ipleri koparan 29 yaşındaki oyuncunun Akhisar’ın önereceği sözleşmeyi kabul etmesi bekleniyor.

GENÇ YUSUF 1.3 MİLYON KAZANDIRDI

Trabzonspor’un Bursaspor deplasmanında elde ettiği 2-1’lik galibiyette 1 gol, 1 asistle başrol oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın Bordo-Mavili ekipten aylık 5 bin Lira kazandığı öğrenildi.

Sezon haşında asgari ücret olan maaşına zam yapılan, bu sezon ise Fırtına’da 5 resmi maçta 3 gol, 5 asist üreterek tüm oyunculardan daha fazla skora katkı yapan genç yıldız adayı, Bursa maçında alınan galibet sonrası takımına tam 1.3 milyon Lira kazandırdı.



ARAPLARIN MESSI'SİNE TEKLİF YAPILDI

Hugo Rodallega için Akhisar’la Mustafa Yumlu artı 450 bin Euro karşılığında anlaşan Trabzonspor, Kolombiyalı forvete Çin’den gelen cazip teklifler sonrası B planını hazırladı.

Karadeniz ekibinin Rodallega’nın olmaması durumunda Espanyol’un forveti Felipe Caicedo için İspanya ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ekvadorlu golcünün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor’un ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı ifade edildi.

"ARAPLARIN MESSI'Sİ" İÇİN NABIZ YOKLANDI

Bu arada Mehmet Ekici’yi gözden çıkaran Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın umut veren performansına rağmen orta sahaya tecrübeli bir isim arıyor.

Fırtına’nın, Al-Ain’de oynayan ve “Arapların Messi’si” olarak bilinen Omar Abdulrahman için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa’da futbol oynamak istediğini açıklamıştı. (Habertürk)

Trabzonspor ara transferi gelenler Ocak 2017

Martin Caceres - Juventus- İmza bekleniyor

Hugo Rodallega - Akhisar Belediyesi -Anlaşma sağlandı -İmza bekleniyor.

Fabian Castillo – FC Dallas

Emmanuel Mas – San Lorenzo

Joao Pereira - Sporting Lisbon

Carl Medjani - Leganes

Olcay Şahan - Beşiktaş

Trabzonspor gidenler

Muhammet Demir - Gaziantepspor

Güray Vural - Kayserispor

Trabzonspor ile ismi anılan futbolcular

Ryad Boudebouz, Eduardo da Silva, Moussa Konate, Ömer Ali Şahiner, Ashley Young, Ivelin Popov, Deniz Türüç