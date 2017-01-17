17 Ocak 2017, Salı
> Voleybol > Filenin hakem çifti

Filenin hakem çifti

KAYSERİ’de voleybol hakemi Alpaslan ve Hayriye Gerçel çifti birlikte maç yönetti.


17 Ocak 2017 14:22

Voleybol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Talas Spor Salonu’nda oynanan kulüplü küçük erkekler il birinciliğindeki Develi Belediyesi ile Melikgazi Belediyespor maçını karı-koca yönetti. Yıllarca çeşitli maçlarda hakemlik yaptıktan sonra şimdi gözlemcilik yapan Alim Gerçel’in oğlu, ulusal voleybol hakemi olan Alparslan ile uzun yıllar hakemlik yaptıktan sonra ulusal voleybol gözlemciliği yapan Ömer Kesimci’nin kızı il hakemi Hayriye 6 yıl önce evlenmişti.

Develi Belediyesi ile Melikgazi Belediyespor arasında oynanan kulüplü küçük erkekler müsabakasında 2 çocukları bulunan çiftten Alpaslan Gerçel birinci hakem olarak görev yaparken il hakemi eşi Hayriye Gerçel ikinci hakem olarak görev yaptı Karşılaşmayı 50 yıllık hakemlik ve gözlemcilik yapan baba Alim Gerçel de izledi.

Kaynak: DHA


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Yasin Öztekin: Her gol sonrası maaşıma zam istediğim...

Yasin Öztekin: Her gol sonrası maaşıma zam istediğim...

Fenerbahçe Yıldırım Demirören'i hedef aldı

Fenerbahçe Yıldırım Demirören'i hedef aldı

Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaraylı Yöneticiler şehit polis Sekin'in mezarını ziyaret etti

Galatasaraylı Yöneticiler şehit polis Sekin'in mezarını ziyaret etti


Quaresma'dan açıklama var
Beşiktaş camiası onu konuşuyor!
Fenerbahçe, geçen yılın uzağında kaldı
Galatasaraylı futbolculardan örnek davranış
"Fenerbahçe soyuluyor"
Galatasaray Titi'yi gündemine aldı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Bogdan Stancu Bursaspor’a transfer oldu


EN ÇOK OKUNANLAR
Ekici'den Nazifoğlu'na: İlk tercihim her zaman Galatasaray'dı Ekici'den Nazifoğlu'na: İlk tercihim her zaman Galatasaray'dı - Transferde en fazla konuşulan isim olan Mehmet Ekici için...
Galatasaray'a bir uçurtma daha Galatasaray'a bir uçurtma daha - Bruma'nın satılmasının gündemde olduğu şu günlerde Galata...
Ya Corluka ya da Vida! Ya Corluka ya da Vida! - Galatasaray'da Vida ve Corluka'dan birisine ikinci yarı p...
Kadın menajerden Fenerbahçe'ye Alisson teklifi Kadın menajerden Fenerbahçe'ye Alisson teklifi - İran Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mehdi Mahdaviki...
Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye teklif eden Muharrem Usta olmuştu! Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye teklif eden Muharrem Usta olmuştu! - Mehmet Ekici'nin daha Fenerbahçe'ye transferinin gündemde...
Takas iddiası Alper'i yıktı! Takas iddiası Alper'i yıktı! - Alper Potuk adının Mehmet Ekici transferinde takas için g...
Yabancı kuralı iki ismi Galatasaray'a getirecek Yabancı kuralı iki ismi Galatasaray'a getirecek - Çin'de yeni uygulanacak 3+1 yabancı kuralı nedeniyle tak...
Quaresma'nın yerine gelecek Quaresma'nın yerine gelecek - Beşiktaş'ın Benfica'da forma giyen Andre Carrillo'ya tekl...
Aziz Yıldırım ve Dick Advocaat'ın arasını bu yıldız açtı Aziz Yıldırım ve Dick Advocaat'ın arasını bu yıldız açtı - Adanaspor beraberliği sonrasında Fenerbahçe'de başkan Azi...
Fenerbahçe'ye Eto'o teklifi Fenerbahçe'ye Eto'o teklifi - Beşiktaş'a transferi yılan hikayesine dönen Samuel Eto'o'...