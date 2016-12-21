21 Aralık 2016 20:19

Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, kızlarıyla birlikte TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Mario Gomez transferi konusunda oldukça olumlu konuştu. Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Mario Gomez için transfer sinyali verirken, Sosa ve Gökhan Töre konusunda olumsuz konuştu.

Fikret Orman, Mario Gomez dışında Rakitsky konusunda olumlu mesajlar verdi.

Fikret Orman: Rakitsky'i izledim. Olabilir, neden olmasın. Çok beğendiğimiz bir oyuncu. Mali koşullarla alakalı. — Efsane Fotospor (@EfsaneFotospor) 21 Aralık 2016

Fikret Orman'ın Mario Gomez ve diğer konular hakkında yaptğı açıklamar şu şekilde:

Fikret Orman açıklamasında "Vodafone Arena'yı sezon sonuna doğru açamasaydık, belki şampiyon olamayacaktık. Müthiş öz güven kazandırdı. Keşke İskoç hakem de o hataları yapmasaydı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde devam etseydik" ifadelerini kullandı.

GOMEZ AÇIKLAMASI...

Transfer iddialarına cevap veren Fikret Orman "Gökhan Töre devre arasında değil, sezon sonu geri dönecek. Jose Sosa'nın Beşiktaş'a dönmek istediğini zannetmiyorum. Mario Gomez ile dokumuz çok uydu. Zaman neyi gösterir bilmiyorum. Girişim yok ama belki döner. Beşiktaş güzel bir ailedir. Buradan ayrılan Beşiktaş'ı arar. Mario Gomez güvenliğe takmış vaziyette. Nereye gitse, ne zaman ismi geçse bir şeyler oluyor. Berlin'de de oldu işte. Bu olaylar her yerde oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

DEVRE ARASI TRANSFER MÜJDESİ!

Yapılacak transferleri açıklayan Orman, "Devre arasına 1-2 maç kaldı. Takviye yapıp yolumuza devam edeceğiz. Transfer isteniyor ama gerçekler var. Dolar 3.50'yi geçti. Terör olayları yabancıların fazla para istemesine neden oldu. UEFA ile yapmış olduğumuz anlaşma var. Bunlar göz ardı edilmemeli. Ancak transfer yapacağız. Hücuma ve defansa takviye olacak. Kızlarım soruyor baba kimi alacaksın diye. Söylemiyorum. Sonra gidip arkadaşlarına söyleyecekler çünkü transferleri" yorumunda bulundu.