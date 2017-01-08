08 Ocak 2017, Pazar
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Fikret Orman'dan Eto'o patlaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Samuel Eto'o konusunda açıklamalarda bulundu!


08 Ocak 2017 17:02

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Antalyaspor Başkanı Ali Öztürk'ün tesis açılışı esnasında sahnede yaptığı 'Eto'o'yu satmayacağız' açıklamasının algı yaratmak için önceden kurgulanmış bir hareket olduğunu söyledi ve bunlar ayıp şeyler. Dün yaşananları yapanlar kaale alınacak adamlar değil dedi. Antalya Konyaaltı'nda Kartal Yuvası açılışına katılan başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde

"ETO'O KENDİSİ GELMEK İSTİYORDU"

Olaya iki yönden bakmak lazım. Birinci yönü Eto'o transferi. Genel olarak isim zikretmem bittikten sonra söylerim ama Eto'o da durum öyle değildi. Eto'o nun sezon başından beri bize devamlı talebi oldu. Biz de görüşelim dedik. Camialar arasında kötülük olmasın diye görüştük. Bu hafta beraber olduğumuz sürede de açıklamalar yaptık kısmetse olur dedik. Çok ısrarcı değildik açıkçası. Antalyaspor'da bırakmak istemiyorsak saygı duyarız. Eto'o için ölüp, bitmiyoruz. Bizim açımızdan Eto'o nun muhattabı sadece biz değiliz. Başka kulüplerde açıklamalar yaptı. Başakşehir, Trabzonspor bunlar da istedi. Beşiktaş büyük bir camiadır. Beşiktaş'ın büyüklüğüdür önemli olan. Bizim oyuncu endeksli kaldıraçımız olmaz. Hayırlısı olsun.

"DAHA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ BİR KURGU VARDI"

Düne geldiğimiz zaman ise Antalyaspor Belediye Başkanı Menderes Türel bizim yakın arkadaşımız. Valimizi de çok severiz. Açılışa davet edildik. Teknik direktörümüz de daha önce Antalyaspor da çalışmış bir kişi. Şenol hocamızla yöneticilerimizle misafir olarak gittik. Orada daha evvel oluşturulmuş bir algı var, bir kurgu var. Kamera bana dönüyor sahneye dönüyor. Bunlar ayıp şeyler. Biz o işleri 15-16 yaşlarında bıraktık. Ayıp şeyler. Şimdi bütün milleti, camiaları birbirine düşman etmeye çalışacaklar. Biz Antalyaspor ile yönetenleri ayırırız. Stadın açıldığı gün farklı kazandık. O skora rağmen maç sonu yüzlerce Antalyalı taraftarla fotoğraflar çektirdim ben. Biz haber de beklemiyorduk Eto'o ile ilgili. Derlerdi ki, oyuncumuzu bırakmak istemiyoruz, bizde hayırlı olsun derdik. Bu işlerin yakışanı budur. Adamlık böyledir. Bunların bir üst akılları var Bu akıllar öyle, böyle diyor. Şahsen çok üzüldüm. Bunu Antalyaspor'a mal etmem. Bu insanlar gelir, geçer. Camialar kalıcıdır.

"KAALE ALINACAK ADAMLAR DEĞİL "

Sporu güzelleştirmemiz lazım. Spor nezakettir. Benim burada taraftarlarım var. Bunların güzel tarafı budur. Ucuz hesaplar üzücü verir. Antrenman maçı oynanır. Bu yaşananları kaale almıyorum. Yapanlar da kaale alınacak adamlar değiller. Dün yaşanan olaylardan sonra beni arayan olmadı. Arasalar da açmazdım. Oranın başında bizim efsane kaptanımız var. Onun olduğu yerde, güzelce oynarlar. Böyle kısır şeylerle başkalarının yapmış olduğu hatalar bizim hata yapma sebebimiz değildir. Biz büyük camiayız

"UEFA KRİTERLERİ İÇİN FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ORTAK HAREKET YOK"

UEFA ile anlaşma neyse ona göre hareket ettik ve ediyoruz. Başkaları bizi ilgilendirmiyor. Bizim ihtiyacımız olduğunda biz hep yalnızız öyle şeyler görmüyoruz. Başkalarının ihtiyacı olunca biz biriz diyorlar.Yok öyle bir şey Başkan Fikret Orman son olarak Antalyaspor Başkanı Fenerbahçeli ve yaptığı bu hareketin Fenerbahçe ile bir alakası olabilir mi şeklindeki soruya bilmiyorum ama üslupları benziyor diye cevap verdi.

BAŞKAN YENİ TRANSFERE SAHİP ÇIKTI!

Mitrovic transferi hakkında da konuşan Başkan Orman, "Mitrovic daha gelmeden yıpratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş şampiyon olunca çok büyük bir oyuncu olduğunu herkes görecek" dedi.

Etiket: Beşiktaş, Fikret Orman


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