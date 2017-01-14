14 Ocak 2017, Cumartesi
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Fikret Orman'dan bir kez daha şahsi transfer... bu ke Necid

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan sürpriz hamle. Bursaspor'un golcüsü Tomas Necid için girişimde bulundu.


14 Ocak 2017 02:14

Transfer planlamasında yapılan yanlışlar nedeniyle stoper bolluğu yaşanırken forvette sadece Cenk Tosun'la lige başlamak zorunda kalan Beşiktaş'ta kafalar iyice karıştı... Başkan Fikret Orman'ın verdiği kararlara karşı çıktığı için sorunlar yaşadığı Şenol Güneş'in forvet isteğine cevap vermek için sürpriz bir hamle yaptı.

Uzun boylu, sırtı dönük top alabilen ve pas dağıtabilen bir forvet isteyen Güneş'e, Bursaspor'un gözden çıkardığı Tomas Necid'i verme kararı aldı. Orman'ın Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştüğü ve gözden çıkarılan isimlerden hangisini isterse Necid'in takasında kullanabileceğini aktardı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Beşiktaş, Tomas Necid haberleri, Beşiktaş transfer haberleri


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