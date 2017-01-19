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19 Ocak 2017, Perşembe
> Futbol > Fikret Orman forvet transferinde

Fikret Orman forvet transferinde

Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası, ara transferde takıma yeni bir santrfor kazandırmak için çalışmalarını bizzat sürdürüyor. Orman’ın, bu konuda yönetimdeki kurmaylarına, “Görüştüğüm birkaç futbolcu var. Sürpriz bir ismi alabiliriz. Benden haber bekleyin” dediği ortaya çıktı.


19 Ocak 2017 10:54

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, görüştükleri birçok isimden sakatlık ve mali konular sebebiyle vazgeçmişti. Bu doğrultuda; Klaas-Jan Huntelaar, Pylyp Budkivsky, Roberto Soldado ve Brown Ideye’yle görüşen ancak sonuç elde edemeyen Kara Kartal’da, forvet transferi kapanma noktasına gelmişti.

'Sürpriz bir ismi takıma kazandırabiliriz'

Bundan dolayı çalışmalarını durduran Beşiktaş transfer komitesi, Başkan Fikret Orman’dan gelen son haberle tekrar aktif hale geçti. Yönetimdeki son görev dağılımı sonrasında Umut Güner, Metin Albayrak ve Emre Kocadağ’a ek olarak Kulüp Direktörü Ali Naibi’nin de yer aldığı transfer komitesindeki yöneticilere mesaj gönderen Orman’ın, “Forvet transferi için görüştüğüm birkaç futbolcu var. Sürpriz bir ismi takıma kazandırabiliriz. Benden haber bekleyin” dediği öğrenildi.

Daha 12 gün var

Forvet transferi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürüten Başkan Fikret Orman’ın, daha önce de ilgilendikleri Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’den Jackson Martinez ile Atletico Madrid’li Fernando Torres’in peşinde olduğu konuşuluyor. Orman’ın, ara transfer döneminin bitimine daha 12 gün olması sebebiyle farklı isimler için de yurt dışında girişimlerde bulunduğu ve takıma yeni forvet alınması konusunda kararlı olduğu bildirildi.

Kaynak: Fanatik



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