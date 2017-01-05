05 Ocak 2017, Perşembe
> Beşiktaş > Fikret Orman: Eto'o transferi kısmetse olur

Fikret Orman: Eto'o transferi kısmetse olur

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Antalyasporlu Samuel Eto'oyla ilgili olarak, "'Onunla ilgilenmiyoruz' desek yalan olur. Transfer de kısmetse olur" açıklamasını yaptı.


05 Ocak 2017 12:44


Beşiktaş başkanı Fikret Orman Lig TV'ye vermiş olduğu röportajda , Antalyasporlu Samuel Eto'oyla ilgili olarak, "'Onunla ilgilenmiyoruz' desek yalan olur. Transfer de kısmetse olur" açıklamasını yaptı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

"Babel 40 yıllık Beşiktaşlı gibi"

Ülkemizde yaşanan olaylar ve döviz kurundaki artış bizi transferde çok zorluyor. Onu al başkan, bunu al başkan, şöyle yap başkan! Ülkemizin gerçekleri var, Beşiktaş'ın gerçekleri var. Ryan Babel sanki 10 yıldır oynuyormuş gibi. Mutluyuz. Mitrovic ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibi 4-5 defa izledi, Gökhan Keskin, Metin Albayrak izledi, ben izledim. Mitrovic inşallah faydalı olur.

"Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur"

Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur. İlgilendik. Gazetelerde yer alıyor, Kerim'i verdi, o onu verdi, bu bunu verdi, futbolcular mal değil, insan! Evlatlarımız. yuncu ve kulüpler isterse, bazı oyuncularımızın kiraya gitme durumu var. Ancak, takas olarak bakmam ben. Rhodolfo'yu ne zorluklarla aldık. Biz de inanılmaz işler yaptı. Müthiş insan, müthiş çocuk. İstiyorum top oynasın. Eto'o kısmetse olur. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif, Cenk zaten Milli Takımın gol kralı,

"Mario Gomez'le sezon sonu konuşuruz"

Eto'o olursa olur, olmazsa olmaz. İsmi ne güzel, Fernando Torres ne kadar da güzel deyip transfer yapmıyoruz. Mario Gomez için sezon sonu gelsin oturur, konuşur, bakarız. Mehmet Ekici çok kaliteli bir oyuncu ama o bölgede çok kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız.

Kaynak: Lig TV

Etiket: fikret orman, beşiktaş



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım

Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım

Eren Derdiyok'tan Robert Lewandowski açıklaması

Eren Derdiyok'tan Robert Lewandowski açıklaması

Gökhan İnler, Çin'e mi gidecek?

Gökhan İnler, Çin'e mi gidecek?

Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'tan istediği rakam şaşırttı

Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'tan istediği rakam şaşırttı


Fikret Orman: Eto'o transferi kısmetse olur
Beşiktaş'ın 3. transferi kim olacak? 5 Ocak Perşembe
Galatasaray'da kalecilere nazar değdi!
Günün transfer bombası patladı!
Ve Beşiktaş transferi bitirdi!
Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Kubilay Kanatsızkuş: Kendime Ibrahimovic'i örne...


EN ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak - Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi Trabzonspor yöne...
Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! - Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan 4 milyon Euro isteyince Me...
Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da - Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Serdar Taşçı ile defans hat...
''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' ''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' - Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması P...
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer etme...
Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı - Fenerbahçe'de Alan Patrick transferi Dick Advocaat'ın ona...
Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı - Fenerbahçe'de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıl...
''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! ''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! - Mehmet Ekici takası için kendisinin takasta teklif edildi...
Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun - İlhan Cavcav, Ahmet Çalık konusunda Dursun Özbek'e resti ...
Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim - Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vitor Hugo aç...