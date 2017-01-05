Fikret Orman: Eto'o transferi kısmetse olur

05 Ocak 2017 12:44

Beşiktaş başkanı Fikret Orman Lig TV'ye vermiş olduğu röportajda , Antalyasporlu Samuel Eto'oyla ilgili olarak, "'Onunla ilgilenmiyoruz' desek yalan olur. Transfer de kısmetse olur" açıklamasını yaptı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

"Babel 40 yıllık Beşiktaşlı gibi"

Ülkemizde yaşanan olaylar ve döviz kurundaki artış bizi transferde çok zorluyor. Onu al başkan, bunu al başkan, şöyle yap başkan! Ülkemizin gerçekleri var, Beşiktaş'ın gerçekleri var. Ryan Babel sanki 10 yıldır oynuyormuş gibi. Mutluyuz. Mitrovic ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibi 4-5 defa izledi, Gökhan Keskin, Metin Albayrak izledi, ben izledim. Mitrovic inşallah faydalı olur.

"Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur"

Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur. İlgilendik. Gazetelerde yer alıyor, Kerim'i verdi, o onu verdi, bu bunu verdi, futbolcular mal değil, insan! Evlatlarımız. yuncu ve kulüpler isterse, bazı oyuncularımızın kiraya gitme durumu var. Ancak, takas olarak bakmam ben. Rhodolfo'yu ne zorluklarla aldık. Biz de inanılmaz işler yaptı. Müthiş insan, müthiş çocuk. İstiyorum top oynasın. Eto'o kısmetse olur. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif, Cenk zaten Milli Takımın gol kralı,

"Mario Gomez'le sezon sonu konuşuruz"

Eto'o olursa olur, olmazsa olmaz. İsmi ne güzel, Fernando Torres ne kadar da güzel deyip transfer yapmıyoruz. Mario Gomez için sezon sonu gelsin oturur, konuşur, bakarız. Mehmet Ekici çok kaliteli bir oyuncu ama o bölgede çok kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız.