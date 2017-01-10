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Fernandao'nun dönüşü muhteşem oldu

Fernandao, 2016’nın son maçında Menemen’e karşı 3 gol atmıştı. Sambacı, 2017’ye de Denizlispor karşısında yaptığı hat-trick ile başladı.


10 Ocak 2017 10:09

Fenerbahçe’nin Brezilyalı’sı, rakip filelere gol yağdırmaya devam ediyor. Sezona, ikinci haftadaki Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle şanssız bir şekilde başlayan Fernandao, iyileştikten sonra sahalara fırtına gibi dönmüştü.

29 yaşındaki oyuncu, ilk devrenin son haftalarında gollerini peş peşe sıralamış; 2016’ya kupadaki Menemen maçında yaptığı hat-trick ile veda etmişti. Fernandao 2017’ye de müthiş başladı. Yeni yılın ilk maçında Denizlispor karşısında 90 dakika sahada kalan Sambacı, yine 3 gol attı.

Van Persie’nin sakat, Sow’un ise milli takımda olduğu bu dönemde Fernandao’nun sergilediği üst düzey performans, Dick Advocaat’ın da yüzünü güldürüyor. Sambacı da bu formunu devam ettirip, ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri olmak istiyor.

’Hocamın güveniyle ayağa kalktım’

Oynadığı son 6 maçta 10 gol atarak müthiş bir istatistik yakalayan Fernandao, bu formunu Dick Advocaat’a borçlu olduğunu söyledi. Sambacı, “Sakatlık sonrası bir anlamda bunalıma girmiştim. Sakatlıktan döndükten sonra tedirgindim ama hocam benimle yakından ilgilendi, bana olan güvenini sürekli dile getirdi” ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki oyuncu, yavaş yavaş toparlanarak form tuttuğunu söyleyerek, “Golleri attıkça da kendime olan güvenim yerine geldi. Hocamın sayesinde yeniden ayağa kalktım” diye konuştu. Fernandao son olarak takımdaki forma rekabetine değinerek, “Fenerbahçe’de isimler önemli değil. Şimdilik bu yarışta özverili çalışmam nedeniyle bir adım öne geçtim ancak kimsenin olmadığı gibi benim yerim de garanti değil” dedi.

Son 6 maçta tam 10 gol

Tarih    Tür    Rakip    Dakika    Gol
08-01-2016    Hazırlık    Denizlispor    90    3
29-12-2016    T.Kupası    Menemen Bld.    90    3
26-12-2016    Süper Lig    Trabzonspor (d)    90    1
22-12-2016    T.Kupası    Menemen Bld (d)    90    1
19-12-2016    Süper Lig    Gençlerbirliği    14+    1
15-12-2016    T.Kupası    Amedspor (d)    90    1

Kaynak: Fanatik


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