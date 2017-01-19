Ferhat Kiraz bombası

19 Ocak 2017 17:16

Uzun süredir sol kanat oyuncusu arayışında olan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'da forma giyen Ferhat Kiraz ile anlaşmaya vardı.

Ferhat Kiraz ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimin başarılı oyuncunun ücretini bir miktar daha indirmek için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan ve bu doğrultuda kadrosunu kuran Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarı transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sol bek transferi konusunda uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da top koşturan Ferhat Kiraz ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Fiyat konusundaki küçük pürüzün giderilmesi halinde Ferhat ile sözleşme imzalanacağı da öğrenildi.

TFF 1. Lig’de başka taliplileri de var

Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Ferhat Kiraz, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 5 resmi müsabakada görev alarak 51 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen sol bek, bu maçlarda ise toplam 450 dakika sahada kaldı. 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Ferhat Kiraz, daha önce Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde de oynadı. TFF 1. Lig'de Karşıyaka, Hacettepe ve Boluspor formaları da giyerken Ferhat Kiraz, kariyeri boyunca 194 maçta toplam 12 bin 191 dakika görev aldı. Bu maçlarda toplam 39 gol kaydeden başarılı oyuncunun TFF 1. Lig’den başka taliplilerinin de olduğu öğrenildi.