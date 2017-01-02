02 Ocak 2017 02:07

Zorya'dan Oleksandr Karavaev'i kiralayak devre arasının ilk transferini yapan Fenerbahçe, Shakhtar'ı Taison için de ikna etti....

Oleksandr Karavaev'in kiralanması için 200 bin Euro ödeyen Fenerbahçe Brezilyalı yıldız Taison'un bonservisi içinde 3 milyon euro teklif etti.

Shakhtar sözleşme yenilemeye yanaşmayan Taison'u Fenerbahçe'ye vermeye ikna oldu. Fakat Çin, Almanya ve İspanya'dan teklifler alan Brezilyalı oyuncunun gözü Çin'de.

Çin'den bir takımdan yılda 7 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif alan Taison ikna edilebilirse Ukrayna'dan gelen ikinci isim olacak.

Taison kimdir?

2013 yılında Metalist Kharkiv'den 15.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Metalist Kharkiv'de 83 maçta 20 gol attı, 26 asist yaptı. Ardından Shakhtar formasıyla 150 resmi maçta 26 gol attı, 41 asist yaptı. 28 yaşındaki oyuncu Brezilya formasını ise sadece 1 kez giydi.