29 Aralık 2016, Perşembe
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Fenerbahçe'ye sürpriz 10 numara

Fenerbahçe'de 10 numara için hergün yeni bir isim gündeme gelirken, Çarşamba gününün bombası ise Sofiane Hanni oldu.


29 Aralık 2016 00:13


10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Anderlecht forması giyen Sofiane Hanni için devrede olduğu yazıldı.

Voetbal Belgie; Fenerbahçe'nin de istediğini iddia ettiği Anderlecht'in kaptanı Hanni için Fiorentina'nın devreye girdiğini gündeme getirdi.

Sezon başında Anderlecht takımına transfer olan Sofiane Hanni'nin 2020 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.

Sofiane Hanni kimdir?

Sofiane Hanni aslında yabancı olduğumuz bir isim değil. 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu ülkemizde Kayseri Erciyesspor ve Osmanlıspor formaları giydi.

Fransa'da doğan ve Nantes takımının altyapısında yetişen Sofiane Hanni, 2011 yılında Kayseri Erciyesspor'a geldi. 2013 yılında Osmanlıspor'a transfer oldu. 2014 yılında ise Mechelen takımına geçti.

Seozn başında Anderlecht'in yolunu tutan Sofiane Hanni, bu sezon performans zirvesi yaptı. Sofiane Hanni, 33 maçta 8 gol atıp, 10 asist gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfermarkt değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Voetbal Belgie

Etiket: Sofiane Hanni, fenerbahçe



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