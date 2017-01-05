Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'de müjdeli haber yakın

05 Ocak 2017 10:40

Ara transfer döneminin en büyük transfer hamlesi gerçekleşmek üzere... Mehmet Ekici, Trabzonspor ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıklayınca, 3 büyükler hemen harekete geçmişti. Ancak yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe, ezeli rakiplerini geride bırakıp yıldız futbolcu konusunda bir adım öne geçti. Sarı-Lacivertliler, Aatif’ın bonservisinin yanı sıra 500 bin Euro (1.9 milyon TL) teklif ederek Trabzonspor ile el sıkıştı.

Aatif’a çifte markaj

İmzaların atılması için, Fenerbahçe’den ayrılmak istemeyen Aatif’ın ikna edilmesi kaldı. Bordo-Mavililer’in teknik patronu Ersun Yanal, Faslı yıldız ile Trabzonspor’a gelmesi için bizzat görüşmelere başladı. Yönetim ise Aatif’ın menaceriyle temasa geçerek pazarlığa girişti.

Fenerbahçe beklemede

Normalde Bordo-Mavililer bu transfer için yıllık 1.2 milyon Euro’luk (4.5 milyon TL) maaş bütçesi ayırmıştı. Ancak Yanal’ın ısrarları sonrası bu rakam 1.6 milyon Euro’ya (6 milyon TL) kadar yükseltildi. Fenerbahçe cephesi ise Mehmet Ekici ile el sıkıştı, Trabzonspor ile Aatif arasındaki görüşmelerin noktalanmasını bekliyor. Yılın takasının gerçekleşmesi artık an meselesi. Faslı futbolcu inadından vazgeçerse, sezonun ikinci yarısında Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertli forma ile; Aatif ise Bordo-Mavili forma ile sahaya çıkacak.

B planı Lima

Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Ekici transferinde bir pürüz çıkması ihtimaline karşılık B planını da devreye soktu. 10 numara için diğer aday Lucas Lima. Yönetim, Santos’un yıldızı için bir Türk bir de Brezilyalı menacer görevlendirdi ve temaslar başladı. 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek. Santos yeni sözleşme teklif etse de şu anda yılda 1.5 milyon Dolar (5.4 milyon TL) alan Lucas Lima, kariyerine Avrupa’da devam etmek için bunu geri çevirdi.

Yaz aylarında Lima için 31 milyon Dolar (110 milyon TL) isteyen Santos, oyuncunun sözleşme yenilememesi nedeniyle Fenerbahçe ile pazarlıklara 10 milyon Dolar (36 milyon TL) talep ederek başladı. Ancak Lima’nın başka bir talibinin olmaması ve oyuncunun ayrılmak istemesi nedeniyle bu rakamın çok daha aşağı çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.