Fenerbahçe'ye Lens için şok cevap!

09 Ocak 2017 12:38

Jeremain Lens'in bonservisini almak ve Wahbi Khazri'yi de kiralamak için Sunderland'e Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'i öneren Fenerbahçe'ye olumsuz cevap geldi... İngiliz ekibinin menajeri David Moyes, iki oyuncunun da Premier Lig'de oynamak için yetersiz olduğu raporunu verdi. Sunderland yönetimi de F.Bahçe'ye bir kez daha Lens'in fiyatının 8 milyon sterlin olduğunu ve pazarlığın söz konusu olmadığı cevabını verdi. Khazri'nin de kiralanmasının düşünülmediği satışı konusunda ise pazarlıklara açık oldukları bilgisi verildi.