Fenerbahçe'ye Itandje engeli

15 Ocak 2017 20:56

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor'u ağırladı.

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 2-2 sona erdi. Adanaspor, Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçerken, gollerini 24. dakikada Magaye ve 45+1. dakikada Roni kaydetti.

Fenerbahçe'ye bir puanı getiren golleri ise 40. dakikada Mehmet Topal ve 78. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 32 yaptı ve lider Başakşehir'in 7 puan gerisinde kaldı. Adanaspor'un puanı ise 11 oldu. Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Adanaspor ise Bursaspor'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Magaye’nin pasında ceza sahası içinde Cem önünde bulduğu topa bekletmeden vurdu kaleci Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

17. dakikada sağ kanattan Lens’in yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde dokundu. Kaleci İtandje’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada Foguinho, Aatıf’tan kaptığı topla ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topa sahip olan Magaye, kaleci Volkan’ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

40. dakikada Lens’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel’in şutunda top kaleci İtandje’den döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal‘ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada Magaye’nin pasında topla buluşan Glaison’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

78. dakikada Skrtel’in şutunda Koman’ın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı kazandı. Fernandao’nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

88. dakikada Fenerbahçe atağında savunma topu uzaklaştıramadı. Van Persie’nin şutunda kaleci Itandje, topu kornere gönderdi.

90+7. dakikada Van Persi ortaladı. Salih'in sağdan şutunda Itandje topu kornere çıkardı. Lens'in kullandığı kornerde kafası Josef vurdu, top auta çıktı.

Stat: Ülker Arena

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter x (Van Persie dk. 79 x), Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet xxx (Karavayev dk. 44 x), Ozan xx, Josef xx, Lens x, Chahechouhe x (Salih dk. 64 x), Fernandao xx

Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Alper

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Adanaspor: İtandje xxxx, Digao xxx, Ramos xxx, Didi xxx, Samican xxx, Cem xxx (Ahmet Dereli dk. 90 ?), Foguinho xxxx, Bekir xxx (Tevfik dk. 74 xx), Koman xxx, Roni xxx (dk. 84 Emre ?), Magaye xxxx

Yedekler: Hayrullah, Viera, Ahmet Bahçıvan, Silva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Mehmet Topal (dk. 40) Fernandao (dk. 78 pen.) (Fenerbahçe), Magaye (dk. 23), Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Foguinho, Ramos, Bekir, Koman, Digao, Didi, Itandje (Adanaspor), Şener (Fenerbahçe)