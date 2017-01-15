Fenerbahçe'ye Itandje engeli

15 Ocak 2017 21:01

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor'u ağırladı.

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 2-2 sona erdi. Adanaspor, Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçerken, gollerini 24. dakikada Magaye ve 45+1. dakikada Roni kaydetti.

Fenerbahçe'ye bir puanı getiren golleri ise 40. dakikada Mehmet Topal ve 78. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 32 yaptı ve lider Başakşehir'in 7 puan gerisinde kaldı. Adanaspor'un puanı ise 11 oldu. Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Adanaspor ise Bursaspor'a konuk olacak.