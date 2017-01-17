Fenerbahçe'ye Eto'o teklifi

17 Ocak 2017 08:21

Beşiktaş yönetimi Samuel Eto'o transferiyle ilgili olarak Fenerbahçe'yi suçlamıştı... fakat işin gerçeğinin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Fikret Orman ve Muharrem Usta'nın Eto'o için devreye girmesinin hemen ardından Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Özdemir, Aziz Yıldırım'ı aradı. Eto'o konusunu açtı. Yıldırım da teknik direktör Dick Advocaat ile görüşerek, ''Eto'o'yu alabilirim. İster misin?" diye sordu. Advocaat ise, "forvete ihtiyacım yok. Hele 36 yaşındaki bir oyuncuya hiç..." diyerek Kamerunlu oyuncuyu veto etti.