11 Ocak 2017, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Emenike müjdesi!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kadroda düşünmediği Emmanuel Emenike Rus ekibi Rubin Kazan'la anlaşma noktasına geldi.


11 Ocak 2017 15:02

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat'ın gözünden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.

Rubin Kazan'la görüşmelere başlayan Emenike, Rus ekibine imza atmaya razı oldu. Nijeryalı golcüyü satış opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen Rubin Kazan, sarı-lacivertli kulüpten cevap bekliyor.

SATIŞ OPSİYONU 5 MİLYON AVRO

Rus ekibi, yılda 2,5 milyon avro kazanan futbolcunun yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olurken, Emenike'nin menajeri Fenerbahçe'nin satış opsiyonunu düşük tutması için baskı yapıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Nijeryalı'nın bonservisi için 5 milyon avro isterken yıldız futbolcunun menajeri bu rakamı aşağı çekmek için büyük çaba sarfediyor.

Kaynak: Haber7

Etiket: Fenerbahçe, Emenike


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