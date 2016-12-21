23 Aralık 2016, Cuma
> Basketbol > Fenerbahçe'ye Darüşşafaka Doğuş darbesi!

Fenerbahçe'ye Darüşşafaka Doğuş darbesi!

Euroleague’in 13. haftasındaki Türk derbisinde, Fenerbahçe, sahasında Darüşşafaka Doğuş 64-71 kaybetti.


21 Aralık 2016 22:51


Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Darüşşafaka Doğuş’a71-64’lük mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8 galibiyette kalırken, Darüşşafaka Doğuş 7. galibiyetini elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu geçen ilk periyodu konuk takım 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da başa baş bir mücadele yaşanırken, Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 37-35 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 50-48 galip tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, salondan da 71-64 galip ayrıldı.
Darüşşafaka Doğuş’ta Scottie Wilbekin 22 sayı - 1 ribaund - 1 asistle maçı tamamlarken, Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 16 sayı - 4 ribaund - 4 asist üretti.

23 Aralık Cuma günü Fenerbahçe, Rus ekibi CSKA Moskova’ya konuk olurken, Darüşşafaka Doğuş evinde İsrail ekini Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak.

Maçta olay çıktı

Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. İki oyuncunun itiş kakış ile başlayan gerilimine dğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.

Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonra Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandırdı.

Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe, darüşşafaka doğuş



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...