Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor

24 Aralık 2016 10:39

Sarı-lacivertliler şartlar uygun olursa van der Wiel'in yerine bir sağ bek aynı şekilde, Emenike'nin boşluğunu da dolduracak bir sol açık transfer edecek.

Bu üç isim için 10 milyon euro'luk bütçe belirlenirken asıl sıkıntı ise sezon sonunda yaşanacak. Sunderland'den kiralanan Jeremain Lens ile Al Ain'den gelen Moussa Sow'un takımda kalma ihtimalleri çok düşük. İngilizler, Lens için 7-8 milyon euro, Araplar ise Çinlilerin peşinde olduğu Sow için 15 milyon euro'ladan kapıyı açmış durumda.

Aynı şekilde Volkan ve Hasan Ali'nin sözleşmeleri bitiyor. Porto'dan ikinci kez kiralanan Fabiano'nun da geleceği belirsiz. Volkan ile Hasan Ali'ye yeni sözleşme önerilmesi beklenirken, Fabiano'nun yerine farklı bir isimle yola devam edilmesi düşünülüyor.