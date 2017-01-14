14 Ocak 2017, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye 10 numara için Jens Toornstra önerildi

Mehmet Ekici transferi arapsaçına dönen Fenerbahçe'de hedef 10 numara mevkisine en doğru takviyeyi yapabilmek...


14 Ocak 2017 01:57

Elde Shakhtar'ın bedelsiz göndermeye hazır olduğu Alan Patrick var. Bir yandan Tolgay Arslan'dan gelen mesaj, diğer taraftan Gregory van der Wiel'in menajeri Mino Raiola'nın önerdiği El Karkouri. Fenerbahçe'nin masasına getiriken son isimse van Persie ve Lens'in menajeri Kees Vos tarafında önerilen Jens Toornstra.

Feyenoord'ta forma giyen ve Hollandalı Ligi'nin ilk 17 haftasında 5 gol ve 7 asistlik performansı ile harikalar yaratan 27 yaşındaki isim. İşin ilginci ise Vos, "Toornstra için Feyenoord'ta 350 bin euro'ya oynuyor. 1.5 milyon euro verirseniz gelmeye hazır" sözleri oldu. Vos, Toornstra için Feyenoord'u da 4 milyon euro bonservis bedeline ikna edebileceğini iddia etti. Fenerbahçe yönetimi Hollandalı oyuncuyu da bir kenara yazdı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Jens Toornstra haberleri, son dakika transfer haberleri


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