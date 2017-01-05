Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi

05 Ocak 2017 00:04

Fenerbahçe'nin yeni transferi Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertlilerin Zorya'da forma giyen yeni transferi Olexandr Karavaev, bu akşam Kiev'den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladığı oyuncu, dinlenmek için oteline giderken, yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ OLEXANDER KARAVAEV KİMDİR?

Zorya'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye transfer olduğu belirtilen Karavaev, orta sahanın hem sağında hem de solunda forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olduğu iddia edilen Oleksandr Karavaev, orta sahanın hem sağında, hem de solunda forma giyebiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının altyapısından çıkan genç futbolcu, 2012'de Sevastopol'a kiralandı. Bu takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyen Karavaev, sezon sonunda tekrar Shakhtar'a döndü. Lucescu'nun takımda düşünmediği Karavaev, 2014 yılında Zorya'ya kiralık olarak gönderildi. Zorya, genç oyuncunun takımda kalmasını istedi ve 2015 yılında bu futbolcuyla tekrar kiralık olarak anlaşıldı.

2 maçta da forma giydi

Zorya, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alırken, Karavaev, sarı-lacivertlilere karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi. Bu sezon ligde oynanan 18 karşılaşmanın 17'sinde sahada yer alan Oleksandr Karavaev, yalnızca bonservisinin bulunduğu Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymedi. 6 Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 17 Ukrayna Ligi karşılaşmasında sahaya çıkan Karavaev, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı kadrosunda bulunan Karavaev, teknik direktör Shevchenko tarafından 4 kez kadroya alındı.