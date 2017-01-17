17 Ocak 2017, Salı
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Fenerbahçe'nin sultanlarından kupa zaferi!

Kadınlar Kupa Voley maçında Fenerbahçe ile Vakıfbank karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.


17 Ocak 2017 18:42

Kadınlar Kupa Voley Final Karşılaşması'nda VakıfBank ile Fenerbahçe şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili savunma yapan sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. 2017 yılının ilk kupasını kazanan Fenerbahçe bayan voleybol takımı 3. defa bu mutluluğa ulaşmış oldu.

Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinde Kim'in servisleriyle avantaj yakalayan Fenerbahçe 5-2 öne geçti. VakıfBank rakibini yakalasa da Sarı-Lacivertliler ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Eda'nın etkili servislerini artan savunma direnciyle birleştiren Fenerbahçe, avantajı tekrar eline aldı ve ikinci teknik molaya da 16-13 önde girdi. Naz'ın servis turunda üçlü hücum turuna geçen VakıfBank 6-0'lık bir seri yakaladı ve 19-16 öne geçti. Bu sefer rakibini yakalayan taraf Fenerbahçe oldu ve setin son bölümünü daha iyi oynayan Sarı-Lacivertliler, yakaladığı seri ile setten 25-22 galip ayrıldı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete çok iyi başlayan Fenerbahçe ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Aradaki sayı farkını koruyan Sarı-Lacivertliler ikinci teknik molaya 16-8 önde giren taraf oldu. Rahat oyununu setin sonunda da sürdüren Fenerbahçe, ikinci seti 25-15 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü setin başına karşılıklı sayılar vardı. Skorer oyuncuları Kim,Natalia ile sayılar bulan sarı lacivertliler ilk teknik molayı 8-7 geride tamamlamasına rağmen ikinci molayı 16-11 önde geçti. Setin son bölümüne ağırlığını koyan Fenerbahçe seti 25-19 maçı ise 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Onur Hoşnut, Özbar
Vakıfbank: Hatice Gizem, Gözde Kırdaş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Ayşe Gülkaynak, Ayça Aytaç, Lonneke Slöetjes, Naz Akyol, O. Yurdagülen, Melis Durul, Kimberly Hill, Milana Rasik, Cansu Çetin
Fenerbahçe: Melis Yılmaz, Merve Dalberler Polen Uslupehlivan, Nur Dicle, Yeon Kim, Ezgi Dilik, Natalia Pereiera, Nootsara Tomkom, Eda Dündar, Şeyma Ercan, Grothue Balkestein
Setler: 22-25, 15-25, 19-25
Süre: 106 dakika

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe, vakıfbank


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