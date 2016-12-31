31 Aralık 2016, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu

Fenerbahçe, Karadağlı golcü Stevan Jovetic'i transfer etmek istiyor. İtalyan basını teklifi doğruladı.


31 Aralık 2016 11:20


İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Spartak Moskova ve Wolfsburg'un da peşinde olduğu Stevan Jovetic için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi açıkladı. Sarı-lacivertli yönetimin Inter'in, Manchester City'ye ödediği 3 milyon euro'luk kiralama bedelini üstleneceği ve 1.5 yıllık tüm masraflarını da karşılayacağı belirtildi.

Gazete Jovetic için Fenerbahçe'nin yaz aylarında da teklif götürdüğünü gündeme getirdi. Dick Advocaat'ın Karadağlı oyuncu için ilaç olacağı belirtildi. Çin'den gelen teklifi reddeden Jovetic'in kendisini yeniden gösterebileceği bir takıma gitmek istediğini şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'nin ideali olduğunu yazdı.

Stevan Jovetic kimdir?

27 yaşındaki Stevan Jovetic, Inter'de kiralık olarak forma giyiyor. Partizan altyapısında yetişen Stevan Jovetic, 2008 yılında Fiorentina'ya transfer oldu. 2013 yılında ise 26 milyon Euro bonservis ücretiyle Manchester City'e transfer olan Jovetic, 2015 yılından beri Inter'de kiralık olarak forma giyiyor.

Bu sezon Serie A'da sadece 5 maça çıkan Stevan Jovetic, gol ya da asist gerçekleştiremedi. Stevan Jovetic, forvet arkası ve santrafor bölgesinde forma giyebiliyor.

Kaynak: Fotospor

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