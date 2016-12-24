Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

24 Aralık 2016 14:05

Süper Lig'in geçen sezondan son 7, bu sezondan ise ilk 15 haftasında Fenerbahçe'nin galibiyetleri golcü oyuncularının performanslarına bağlı kaldı.

Sarı-lacivertliler, santrforlarının gol atmayı başardığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Fenerbahçe, son olarak ileri uç oyuncularından Jose Fernandao'nun geçen sezonun 27. haftasında Konyaspor'a gol attığı maçı 2-1 kaybetmişti.

Daha sonra oynanan 22 lig maçının 13'ünde sarı-lacivertli santrforlar gol kaydetti ve Fenerbahçe bu karşılaşmalarda yenilmedi. Bu maçların 12'sinde hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, sadece Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği bu 13 maçta attığı 40 golün 23'ü santrforlarından geldi. Bu maçlarda gol umutlarından Robin van Persie 12, Moussa Sow 6, Emmanuel Emenike 3, Jose Fernandao 2 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin santrforlarının gol kaydettiği son 13 lig maçı şöyle:

Sezon Maç Skor Gol atan santrfor

2015-2016 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 4-1 Fernandao ve Van Persie

2015-2016 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-4 Van Persie

2015-2016 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 Van Persie (2)

2015-2016 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 2-1 Van Persie (2)

2016-2017 Kasımpaşa-Fenerbahçe 1-5 Emenike ve Sow

2016-2017 Fenerbahçe-Gaziantepspor 2-1 Emenike

2016-2017 Osmanlıspor-Fenerbahçe 1-1 Van Persie

2016-2017 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe 0-1 Emenike

2016-2017 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 5-0 Van Persie (2)

2016-2017 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe 1-3 Van Persie

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Van Persie (2)

2016-2017 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-5 Sow (3)

2016-2017 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-0 Sow (2), Fernandao

Santrforlar atamayınca kazanamıyor

Fenerbahçe, santrforlarının gol atamadığı son 9 lig maçını da kazanamadı.

Sarı-lacivertliler, ileri uç oyuncularının rakip fileleri havalandıramadığı son 9 lig maçında 4 yenilgi ve 5 beraberlik alırken, hiç galip gelemedi.

Fenerbahçe bu maçlarda 22 puan kaybı yaşadı.

Sarı-lacivertli forvetlerin fileleri havalandıramadığı son 9 lig maçında alınan skorlar şöyle:

Sezon Maç Skor Gol atanlar

2015-2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 -

2015-2016 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1 Mehmet Topal

2015-2016 Sivasspor-Fenerbahçe 2-2 Ba ve Meireles

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 -

2016-2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3 Kjaer, Ozan Tufan, Alper Potuk

2016-2017 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1 -

2016-2017 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor 1-1 Mehmet Topal

2016-2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 -

2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1-0 -