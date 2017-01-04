Fenerbahçe'nin ikinci transferi: Alan Patrick

03 Ocak 2017 23:57

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk takımından sadece Oleksandr Karavaev'i transfer etmeyecek. Fenerbahçe'nin ikinci sürprizi; Alan Patrick...

10 numara adaylarında gerek parasal, gerek İstanbul'da yaşanan olaylar nedeniyle istediğine ulaşamayan Fenerbahçe, Brezilyalı Alan Patrick'i gündemine aldı.

Listede yer alan Robin Quaison'u son tercih olarak düşünen Fenerbahçe, Alan Patrick için Shakhtar Donetsk'e kiralık teklif yaptı.

Shakhtar Donetsk, Alan Patrick'i kiralamak isteyen Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Fenerbahçe, Shakhtar'ı kiralık anlaşma için ikna etmeye çalışıyor.

Alan Patrick kimdir?

25 yaşındaki Brezilyalı Alan Patrick, 2011 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Brezilya'da Internacional, Palmeiras gibi takımlarda kiralık forma giyen Alan Patrick, son olarak kiralık olarak Flamengo'nun formasını giydi.

Alan Patrick, kariyerinde 117 maça çıkarken, 21 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi. Alan Patrick, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

Alan Patrick'in güncel transfermarkt değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.