16 Ocak 2017, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin gözdesi Yarmolenko'dan transfer açıklaması

Dinamo Kiev'in yıldız futbolcusu Andriy Yarmolenko'dan flaş Türkiye sözleri...


16 Ocak 2017 11:35

Ukrayna basınına konuşan Yarmolenko, Fenerbahçe'ye transfer olan Karavaiev ve kendisinin Türkiye'ye transfer söylentileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Yarmolenko'nun flaş açıklamaları...

"Sergey Rebrov benim pozisyonumu biliyor, başka bir ülkeye transfer olmak istediğimi de biliyor. Kulüp başkanı da bunu biliyor. Ancak tekrar ediyorum, asla gidip, transfer olmak istiyorum diyip ağlamadım ve ısrar etmedim. Çalışmalarıma devam ediyorum ve takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum."

"Transfer dedikodularını ben de duyuyorum ama bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Dinamo Kiev ile sözleşmem devam ediyor, eğer bir kulüp beni transfer etmek istiyorsa kulübün başkanıyla konuşması gerekiyor."

"FENERBAHÇE TRANSFERİ KARİYERİ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

(Türk kulüplerinin Ukraynalı futbolculara olan ilgisi hakkındaki soruya) "Evet, bu artan ilgiyi görmemek çok zor. Fenerbahçe'ye transfer olan Karavaiev için de çok mutluyum. Sürekli yazışıyoruz, kendisini Fenerbahçe'ye gittiği için tebrik ettim. Bence, bu transfer onun kariyeri için büyük bir adım oldu."

"TÜRKİYE VE RUSYA'YA TRANSFER OLMAYACAĞIM"

"Türkiye'ye transfer olmak benim için bir opsiyon değil. Şu an için kesinlikle Türkiye'ye transfer olmayacağımı söyleyebilirim. Rusya'ya da gitmeyeceğim. Politik durumlar da zaten oraya gitmeme engel olacaktır. Rusya Ligi, Ukrayna Ligi'nden daha iyi ama Rusya'ya gitmeyeceğim."

Bu sezon Dinamo Kiev formasını toplamda 19 kez giyen 27 yaşındaki Ukraynalı yıldız 5 gol ve 4 asist üretti. Milli Takım'da da kaptanlık pazubandını takan Yarmolenko'nun Milli Takım formasıyla 66 maçta 28 golü bulunuyor. 


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