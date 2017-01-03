Fenerbahçe’nin eski yıldızı Torbalıspor’da

03 Ocak 2017 17:59

2002 yılında Fenerbahçe’de forma giyen Erman Yıldırım, Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Torbalıspor’a transfer oldu.

Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Torbalıspor, sürpriz bir transfer hamlesi yaptı. Uzun süredir, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Erman Yıldırım ile görüşme yapan kulüp yönetimi, 33 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray’ı 6-0’lık skorla yendiği kadroda da yer alan defans oyuncusu Yıldırım'ın, imzayı da attığı öğrenildi. 49 kez milli takımlara çağrılan Yıldırım, birçok önemli takımın da formasını giymişti.