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Fenerbahçeli taraftarlardan Aatıf’a büyük tepki

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe - Adanaspor karşılaşmasında, Aatif'ın kötü performansı tepki çekti.


15 Ocak 2017 20:40

Fenerbahçe taraftarları Aatıf Chahechouhe’ya büyük tepki gösterdi. Stattaki az sayıda taraftar takımın 2-1 geriye düşmesi ile birlikte tepkisini gizlemedi. Sarı-lacivertli taraftarlar sürpriz bir şekilde ilk 11’de maça başlayan Faslı oyuncuyu ıslıkladılar.

Takımdan gitmeyi reddederek Mehmet Ekici transferini de etkileyen 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarının hışmına uğradı. Mücadelenin ilk bölümlerinde her şey normal gitmesine karşın uzun bir süre maçı geriden seyreden takım, taraftarları sinirlendirdi.

ÇIKARKEN YUHLANDI

Tepkilerin bitmemesinin ardından teknik direktör Dick Advocaat başarılı futbolcuyu 64’üncü dakikada oyundan aldı. Aatıf ise bu olaya alkışla karşılık verdi.

FERNANDAO’DAN TEPKİ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı forveti Fernandao, Aatıf’a verilen bu tepkiye öfkelendi. Tribünlere yönelerek “takımı destekleyin, ıslıklamayın” anlamına gelen hareketler yapan Sambacı, tribünlere destek çağrısında bulundu.

ADVOCAAT SAHİP ÇIKTI

Takımda kalma yönünde karar vererek Mehmet Ekici transferine engel olan Faslı oyuncuya teknik direktör Dick Advocaat’tan destek geldi. Hollandalı çalıştırıcı, “Aatıf gitmek istemedi, onu suçlayamayız, bu onun en doğal hakkı. Antrenmanlarda etkileyici olduğu için ona bu şansı verdim” diye konuştu.

Etiket: fenerbahçe, aatıf


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