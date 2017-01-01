Fenerbahçeli oyuncu da saldırı sırasında gece kulübündeydi

01 Ocak 2017 15:23

İstanbul'daki Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren üç ünlü oyuncunun da orada olduğu ortaya çıktı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler.

Üç oyuncu, saldırıyı öğrenince çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler.

Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor.

Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson önce, "İstanbul'daki silahlı terör saldırısı nedeniyle kulüpte sıkışıp kaldık" dedi, 3 saat sonrasında ise, "İyiyiz, iyi geceler" açıklamasını yaptı.