28 Aralık 2016 02:57

Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-0 yenerken maç sonunda Moussa Sow ile Jeremain Lens, Dame Ndoye'ye moral verdi.

Önce Lens, Sunderland'den eski takım arkadaşı Ndoye'nin yanına giderek, "olur böyle şeyler" dedi. Ardından Sow, Ndoye'ye, "üzülme. Sana top bile atamadılar. Nasıl gol atmanı bekliyorlar" diyerek vatandaşına moral vermeye çalıştı.

Zeki Yavru maça serum ile çıktı

Öte yandan Fenerbahçe son maçta Trabzonspor'u 3-0 yenerken, Zeki Yavru'nun hasta hasta sahaya çıktığı bildirildi. Maçtan önce kusan Zeki'nin hastalığından dolayı maça iğne vurulup ardından da serum tedavisi uygulanarak çıktığı bildirildi.