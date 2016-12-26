26 Aralık 2016 21:46

Fenerbahçe, Diego'nun takımdan ayrılmasının ardından istediği gibi bir 10 numara bulamamış ve sezon içerisinde de öbunun zorluklarını sık sık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bip Spor'un haberine göre; 10 numara bölgesine takviye yapmayı planyan yönetim, Hatem Ben Arfa için PSG'yi ikna etti. Yıldız futbolcu artık Sarı Lacivertli formayı giymeye çok yakın.

Yaşanan gelişmeler şöyle; Fransız devinin 40 milyon Euro'ya Draxler'i almasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Ben Arfa için kolları sıvadı. Bu transfer için Katar emirini devreye sokan yönetim, PSG'den Ben Afa'yı istedi. Fransız devi, Ben Arfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor.

Hatem Ben Arfa kimdir?

Doğum tarihi: 7 Mart 1987 (29 yaşında)

Doğduğu il: Clamart Fransa

Yaş: 29

Boyu: 1,79m

Uyruğu: Fransa (Tunus)

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: sol ayak

Güncel piyasa değeri: 14 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City (kiralık), Nice, PSG