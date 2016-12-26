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Fenerbahçe'den yılın transferi; Hatem Ben Arfa

Fenerbahçe yönetimi Hatem Ben Arfa'yı 6 ay kiralamak için PSG'yi ikna etti


26 Aralık 2016 21:46


Fenerbahçe, Diego'nun takımdan ayrılmasının ardından istediği gibi bir 10 numara bulamamış ve sezon içerisinde de öbunun zorluklarını sık sık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bip Spor'un haberine göre; 10 numara bölgesine takviye yapmayı planyan yönetim, Hatem Ben Arfa için PSG'yi ikna etti. Yıldız futbolcu artık Sarı Lacivertli formayı giymeye çok yakın.

Yaşanan gelişmeler şöyle; Fransız devinin 40 milyon Euro'ya Draxler'i almasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Ben Arfa için kolları sıvadı. Bu transfer için Katar emirini devreye sokan yönetim, PSG'den Ben Afa'yı istedi. Fransız devi, Ben Arfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor.

Hatem Ben Arfa kimdir?

Doğum tarihi: 7 Mart 1987 (29 yaşında)
Doğduğu il: Clamart Fransa
Yaş: 29
Boyu: 1,79m
Uyruğu: Fransa (Tunus)
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: sol ayak
Güncel piyasa değeri: 14 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City (kiralık), Nice, PSG

Kaynak: Bip Spor

Etiket: hatem ben arfa, fenerbahçe



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