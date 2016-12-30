Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi

30 Aralık 2016 00:39

İngiliz TalkSport radyosu sarı-lacivertli ekibin Lens'e karşılık Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'i verip Lens'in bonservisini ayrıca İngiliz ekibinin satışa çıkardığı Fransız oyuncu Wahbi Khazri'yi de 1.5 sezonluğuna kiralık istediğini iddia etti.

LENS'İN BABASINDAN AZİZ YILDIRIM'A SUNDERLAND SÖZÜ

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Dick Advocaat'tan izin alarak babası Ricardo ile beraber Hollanda'ya döndü... Lens'in babası İstanbul'a aslında oğlunun Trabzon deplasmanındaki son maçını izlemeye gelmişti. Fakat Başkan Aziz Yıldırım, kafilede kendisinin bile yer almayacağını sadece Cenk Başar'ın Trabzon'a gideceğini söyleyerek kendisini FB TV'de konuk etti.

Maçı beraber izledi. Trabzon maçında harikalar yaratan Lens'in babası Ricardo ile sohbet eden Yıldırım, siyahi oyuncu için övgüler dizdi. Oğlunun F.Bahçe'de devam etmesini istediğini söyledi. Baba Lens'te, oğlunun PSV'den bu yana ilk kez bu kadar mutlu olduğunu aslında annesi Imelda'nın İstanbul'da yaşananlar yüzünden korktuğunu ama ziyareti sonrasında gerekirse İngiltere'ye giderek Sunderland'li yöneticilerle konuşup oğlunun F.Bahçe'de kalmasını sağlayacağı sözünü verdi.