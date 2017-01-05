Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti

05 Ocak 2017 08:42

Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta bir Selçuk İnan faciası daha yaşamadan kolları sıvadı... Mehmet Ekici'yi bedava kaybetmek yerine İstanbul takımlarından "ne koparsam kardır" yoluna gitti. Şimdiye kadar en iyi teklifte Fenerbahçe'den geldi.

Başkan Usta'nın verdiği izinle Ali Yıldırım, Mehmet'in babası Hacı Ekici ile görüştü. Mehmet'e 3.5 yıllık teklif sunacaklarını. 3.5 yılda kendisine 7 milyon Euro vereceklerini, bu rakamın pazarlığa açık olmadığını söyledi. Mehmet için herhangi bir imza parası ödemeyeceklerini, puan başına da 4 bin Euro alacağını söyledi.

Yıldırım çok net sözlerle görüştüğü Hacı Ekici'ye, ''bu teklifimizden sonra Galatasaray veya Beşiktaş'la görüşür veya görüşme talebinde bulunursan anlaşma yatar'' restini de çekti.

ÇILGIN TRANSFER İDDİASI -TIKLA