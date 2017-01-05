05 Ocak 2017, Perşembe
> Fenerbahçe > Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer etmek için oyuncuya son teklifini yaptı.


05 Ocak 2017 08:42


Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta bir Selçuk İnan faciası daha yaşamadan kolları sıvadı... Mehmet Ekici'yi bedava kaybetmek yerine İstanbul takımlarından "ne koparsam kardır" yoluna gitti. Şimdiye kadar en iyi teklifte Fenerbahçe'den geldi.

Başkan Usta'nın verdiği izinle Ali Yıldırım, Mehmet'in babası Hacı Ekici ile görüştü. Mehmet'e 3.5 yıllık teklif sunacaklarını. 3.5 yılda kendisine 7 milyon Euro vereceklerini, bu rakamın pazarlığa açık olmadığını söyledi. Mehmet için herhangi bir imza parası ödemeyeceklerini, puan başına da 4 bin Euro alacağını söyledi.

Yıldırım çok net sözlerle görüştüğü Hacı Ekici'ye, ''bu teklifimizden sonra Galatasaray veya Beşiktaş'la görüşür veya görüşme talebinde bulunursan anlaşma yatar'' restini de çekti.

ÇILGIN TRANSFER İDDİASI -TIKLA

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, fenerbahçe



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!

Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!

Marcelo: Advocaat derbilerde çok iyidir

Marcelo: Advocaat derbilerde çok iyidir

Galatasaraylı eski yönetici Fortuna Sittard'ı satın aldı

Galatasaraylı eski yönetici Fortuna Sittard'ı satın aldı

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması


Garry Rodrigues için son rakam
Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım
Eren Derdiyok'tan Robert Lewandowski açıklaması
Gökhan İnler, Çin'e mi gidecek?
Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'tan istediği rakam şaşırttı
Fikret Orman: Eto'o transferi kısmetse olur

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Nuri Şahin'e Inter talip oldu


EN ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak - Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi Trabzonspor yöne...
Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! - Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan 4 milyon Euro isteyince Me...
Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da - Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Serdar Taşçı ile defans hat...
''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' ''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' - Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması P...
Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı - Fenerbahçe'de Alan Patrick transferi Dick Advocaat'ın ona...
Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı - Fenerbahçe'de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıl...
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer etme...
''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! ''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! - Mehmet Ekici takası için kendisinin takasta teklif edildi...
Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun - İlhan Cavcav, Ahmet Çalık konusunda Dursun Özbek'e resti ...
Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim - Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vitor Hugo aç...