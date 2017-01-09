09 Ocak 2017, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Lens için Emenike ve van der Wiel formülü

Jeremain Lens'i başka bir takıma kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'nin bir yandan Baba Lens'i devreye soktuğu diğer yandan ise kadro dışı kalan Emenike ve van der Wiel'i Sunderland'e önerdiği iddia edildi.


09 Ocak 2017 16:56

Fenerbahçe Kulübü, oynadığı maçların neredeyse tamamında takıma gol veya asist katkısından bulunan Jeremain Lens için, düğmeye bastı. Oyuncunun yükselen formu sonrası başka takımların da transfer için devreye girmesinden korkan Sarı Lacivertliler, Hollandalı yıldız ve babasını direkt olarak devreye soktu.

İngiltere basınında yer alan habere göre; Jeremain Lens'in babası, Sunderland menajeri David Moyes'la görüşmek için hazırlık yapıyor. Baba Lens'in, oğlunun Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve transfer görüşmeleri yapılırken bu durumun mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini Moyes'a aktaracağı ifade edildi.

Emenike ve van der Wiel önerildi

Lens ailesi işin duygusal tarafıyla ilgilenirken, Fenerbahçe Kulübü ise Sunderland'le maddi pürüzleri aşmak için çaba veriyor. Lens'in satışından ciddi bir gelir elde etmeyi playan İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu için 9 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon TL) civarı bir bonservis ücreti istiyor, Sarı Lacivertliler ise Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle bu transferi en makul biçimde gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Yönetimin, kadro dışı kalan Emenike ve van der Wiel'i de bu doğrultuda Sunderland kulübüne önerdiği iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 resmi karşılaşmaya çıkan Jeremain Lens, 3 gol 8 asistlik performansıyla takımının hem ligdeki hem de Avrupa'daki mücadelesine direkt katkı sağladı.


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