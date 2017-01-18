18 Ocak 2017, Çarşamba
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Fenerbahçe'den gitti, Antep'te parladı

Büyükşehir Gaziantepspor’un yeni transferi Ramazan Civelek, ilk maçında tam not aldı.


18 Ocak 2017 18:23

Büyükşehir Gaziantepspor’un yeni transferi Ramazan Civelek, ilk maçında tam not aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın 23. dakikasında sakatlanan Ramazan Kahya’nın yerine oyuna giren Ramazan Civelek başarılı oyununu gol atarak süsledi. Mavi-beyazlı ekibin 1-0 geriye düştüğü mücadelenin 42. dakikasında rakip ağları havalandıran genç oyuncu böylece yeni gelmesine rağmen uyum sorunu yaşamayacağını kanıtladı. Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de oynadığı dönemlerde Ziraat Türkiye Kupası maçlarında başarılı performans çıkaran 20 yaşındaki kanat oyuncusu Büyükşehir Gaziantepspor, ileri ki maçlarda Teknik Direktör Metin Diyadin’in ileri ki maçlar için en önemli kozlarından biri olacağını gösterdi.

Kaynak: İHA

Etiket: ramazan civelek, büyükşehir gaziantepspor


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