Fenerbahçe'den Girne'ye fark

09 Ocak 2017 10:09

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Girne Üniversitesi'ni 76-56 mağlup etti.

Maçın en skorer ismi 20 sayı ile Fenerbahçe'den Quigley oldu.

Girne Üniversitesi: 56 - Fenerbahçe: 76

Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Turgut Işık, Polat Parlak, Umut Özgün Ergün

Girne Üniversitesi: Williams 8, Krivacevic 9, Merve Aydın 6, Gajic 12, Pondexter 11, Özge Yavaş 4, Simay Karaman 4, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül 2, Didem Gülşen Çelebi

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka 9, Gruda 13, Quigley 20, Stricklen 7, Tuğçe Canıtez 7, Ayşe Cora 2, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural 4, Melis Gülcan 2, Melisa Korkmaz 1, Merve Arı

1. periyot: 17-23

Devre: 31-42

3. periyot: 43-55