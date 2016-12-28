29 Aralık 2016, Perşembe
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Fenerbahçe'den Dick Advocaat'a yeni teklif

Fenerbahçe’de gündemin 1 numaralı konusu transfer olsa da yönetimin başka bir önceliği daha var. Sarı-Lacivertliler, Advocaat’la masaya oturarak, “Yeni sözleşme imzalayalım. Bir an önce önümüzdeki sezonların planlamasını yapalım” önerisi yaptı.


28 Aralık 2016 10:23


Sarı-Lacivertli taraftarlar, devre arasının gelmesiyle birlikte sabırsızlıkla transfer çalışmalarının bir an önce neticelenmesini beklemeye başladı. Yönetimin de 1 numaralı gündem maddesi bu.

Ancak Sarı-Lacivertliler’in bir önceliği daha var: Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dick Advocaat ve ekibiyle yeni bir kontrat imzalamak. Yönetim, Hollandalı çalıştırıcıya bu konuyla ilgili mesaj gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcıya, “Senden ve ekibinden çok memnunuz. Vakit kaybetmeden masaya oturup, yeni sözleşmeye imza atalım. Hemen ardından, önümüzdeki sezonların planlamasını yaparak, her kulvarda iddialı bir takım kurmak için birlikte çalışalım” denildi.

2 senelik kontrat

69 yaşındaki Advocaat’ın uzun süreli bir sözleşmeye sıcak bakmadığı ancak 2 senelik yeni bir anlaşma yapabileceği öğrenildi.

Yönetim, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce Hollandalı hoca ve ekibinin sözleşmelerini uzatmak istiyor. Bu nedenle, takıma verilecek 1 haftalık iznin hemen ardından teknik heyetle masaya oturulması bekleniyor.

Advocaat, teklifi kabul edip imzayı atarsa; kendisinden önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili bir rapor istenecek. Tecrübeli teknik adamın talebi doğrultusunda, vakit kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmaları başlayacak.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Dick Advocaat Fenerbahçe



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