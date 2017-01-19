Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Jackson Martinez misillemesi

19 Ocak 2017 00:10

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer savaşı kızıştı... sarı-lacivertlilerin bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği Jackson Martinez için kulübü Guangzhou ile temas kurduğu bildirildi. Sarı-lacivertlilerin bizzat Çin ekibinin Asbaşkanı Yongzhuo Liu ile temas kurduğu ve Kolombiyalı golcünün tüm masraflarını karşılayarak kiralamak istediğini ilettiği bildirildi.

Jackson Martinez kimdir?

30 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jackson Martinez, Guangzhou Evergrande takımında forma giyiyor. 2019 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan Jackson Martinez, Medellin altyapısında yetişti. Jaguares, Porto ve Atletico Madrid formaları giydi.

Jackson Martinez, geçen sezonu 7 golle tamamladı.