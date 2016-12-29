29 Aralık 2016 19:44

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenerek 2016 yılını galibiyetle tamamladı.

Ülker Stadı'nda yapılan maçta rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerin gollerini 37, 67 ve 78. dakikada Jose Fernandao, 41. dakikada Martin Skrtel, 70. dakikada Muhammed Samed Karakoç, 84. dakikada ise Miroslav Stoch attı.

Fernandao'dan "hat-trick"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında "hat-trick" yaptı.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşadı.

Fernandao, Bursaspor formasıyla 9 Mayıs 2015'te Kardemir Karabükspor filelerine 4 gol göndermişti. Brezilyalı oyuncu 1,5 yıl sonra bir maçta 2'den fazla gol atmayı başardı.

Öte yandan, Fernandao oynadığı son 3 resmi maçta da gol atarak formda bir görüntü ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu bu sezon 14 resmi maçta 8 gol kaydetti.

Muhammed Samed 2 dakikada gol attı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Samed Karakoç, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 68. dakikasında Ramazan Civelek'in yerine oyuna giren Muhammed Samed, 2 dakika sonra takımın 4. golünü kaydetti. Muhammed Samed, bu sezon ilk kez A takım forması giydi.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Uygar Bebek

Fenerbahçe: Fabiano, Şener Özbayraklı, Skrtel (Dk. 77 Yiğithan Güveli), Neustaedter, İsmail Köybaşı, Caner Koca (Dk. 72 Erdi Can Şehit), Ozan Tufan, Ramazan Civelek (Dk. 68 Muhammed Samed Karakoç), Stoch, Salih Uçan, Fernandao

Menemen Belediyespor: Amir Güren, Efe Karaoğlu, Veli Çetin, İbrahim Dağaşan, Yasin Güreler (Dk. 74 Alberk Koç), Ertuğrul Arslan, Murat Erdemir, Mert Hakan Yandaş, Abdullah Topkara, Erman Kılıç (Dk. 46 Mustafa Şen) Gökhan Ünal (Dk. 46 Ahmet Arı)

Goller: Dk. 37, Dk. 67 ve Dk. 78 Fernandao, Dk. 41 Skrtel, Dk. 70 Muhammed Samed Karakoç, Dk. 84 Stoch (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ertuğrul Arslan, Dk. 45 İbrahim Dağaşan (Menemen Belediyespor), Dk. 47 Neustaedter, Dk. 62 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

37. dakikada Fenerbahçe Fernandao'nun şık golüyle öne geçti. Ceza sahasında Salih Uçan'ın pasında altıpas önündeki Brezilyalı forvet, röveşata vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.

41. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Stoch'un soldan kullandığı köşe atışında top, altıpas üzerinde sekerek arka direğe gitti. Kimsenin müdahale edemediği topu, arka direkte Skrtel ağlara gönderdi: 2-0.

58. dakikada ceza sahasında Fernandao'nun şutunda top kaleci Amir Güren'den döndü. Dönen topu kontrol eden Salih Uçan, şık çalımının ardından topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına düştü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu bu kez ceza sahasının sağında önünde bulan Stoch'un şutunda, kaleci Amir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Fernandao farkı 3'e çıkardı. Soldan Caner Koca getirdiği topu yerden ceza sahasına ortaladı. Kale sahasının önündeki Brezilyalı futbolcu tek vuruşla kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

70. dakikada Muhammed Samed Karakoç oyuna girdikten 2 dakika sonra golü buldu. Fernandao'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Stoch, topu yerden kale sahasına yolladı. Savunmada İbrahim Dağaşan'ın sektirdiği topla buluşan Muhammed Samed, müsait durumda topu filelere yolladı: 4-0.

78. dakikada Fernandao "hat-trick" yaptı. Karşı karşıya kaldığı kaleci Amir Güren'i geçen Fernandao, topu boş filelere gönderdi: 5-0.

84. dakikada Stoch farkı 6'ya çıkardı. Ozan Tufan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Stoch, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 6-0.

Fenerbahçe maçı 6-0 kazandı.