08 Ocak 2017, Pazar
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Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı!

Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Volkan Şen dakika 35'de sakatlanarak yerini Oleksandr Karavayev'e bıraktı.


08 Ocak 2017 20:12

Fenerbahçe Denizlispor maçında Fenerbahçe şok sakatlık ile sarsıldı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Volkan Şen dakika 35'de acı içinde sahadan çıktı. Sakatlanan Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev'e oyuna dahil oldu.

Kamp döneminin yıldızlarındandı

Kamp döneminde iyi bir performans sergileyen ve Dick Advocaat'ın gözdelerinden biri olan Volkan Şen'in oyundan çıkarken arka adalesini tuttuğu görüldü. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili kulüpten açıklama bekleniyor. Bu sezon 18 maçta forma giyen Volkan Şen, 3 asist yaptı.

Etiket: volkan şen, fenerbahçe


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