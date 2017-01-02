03 Ocak 2017, Salı
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Fenerbahçe'de son aday öne çıktı

Fenerbahçe'de Mata, Oscar, Ben Arfa, Sosa gibi 10 numara adaylarından sonra gündeme gelen Robin Quaison ismi ciddiye bindi.


03 Ocak 2017 01:29


Fenerbahçe'de Mata, Oscar, Ben Arfa, Sosa gibi 10 numara adaylarından sonra gündeme gelen Robin Quaison ismi ciddiye bindi.

UEFA'nın getirdiği finansal fair-play kuralları Fenerbahçe'nin belini büktü.

Bir süre Brezilya'da 10 numara arayan sarı-lacivertliler ortaya çıkan rakamlar üzerine Avrupa'ya döndü. Ben Arfa ve Sosa ile temas kuruldu. İki oyuncu da güvenlik gerekçesiyle İstanbul'a gelmeyi reddetti. Ortada kalan son isimse Palermo'nun İsveçli 10 numarası Quiason. İsveç'le 2015 yılında U-21 Avrupa şampiyonluğunu kazanan genç oyuncu, şu an için maliyeti, Türkiye'ye gelmeyi kabul etmesi ile diğer tüm adayların önünde. Fakat yine de son tercih durumunda.

Bild açıkladı

Almen Bild gazetesi de Fenerbahçe'nin Sassuolo ve Atalanta ile beraber Palermo'dan ayrılmaya hazırlanan Robin Quaison'u istediğini yazdı. 

Robin Quaison kimdir?

23 yaşındaki Robin Quaison, AIK Solna altyapısında yetişti. Robin Quaison, 2014 yılına kadar AIK Solna'da forma giyerken, o yıl Palermo'ya transfer oldu.

1.83 boyundaki Robin Quaison, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyerken, bu sene İtalya'da 13 maça çıktı ve 2 gol attı.

Robin Quaison'un transfermarkt değeri 2.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Robin Quaison'un Palermo ile olan sözleşmesi Haziran ayında son buluyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Robin Quaison, fenerbahçe



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